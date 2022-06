Mystère autour d'importantes importations d'or russe

Les raffineries de métaux précieux suisses ont cessé d'acheter de l'or russe lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février, mais le mois dernier une grosse livraison d'or russe est entrée dans le pays, ont confirmé les autorités suisses jeudi.

Plus de trois tonnes d'or provenant de Russie ont été envoyées en Suisse en mai, constituant la première livraison d'une telle ampleur en trois mois, ont annoncé les Douanes suisses, confirmant des informations de l'agence Bloomberg.

«En mai 2022, environ trois tonnes d'or venant de Russie ont été importées de Grande-Bretagne en Suisse, pour une valeur de 194 millions de francs suisses (202 millions de dollars)», a indiqué une porte-parole du bureau des Douanes à l'AFP dans un courriel.

La Suisse a suivi la décision de l'Union européenne d'imposer une large série de sanctions économiques à la Russie à cause de la guerre qu'elle mène en Ukraine. Cependant, jusqu'à présent, aucune sanction explicite n'a été imposée sur l'achat d'or russe.

Bien que la transaction ne soit donc pas illégale, aucune des principales raffineries d'or suisses ne semble toutefois disposée à revendiquer cet achat.

Les raffineries d'or suisses représentent entre 65 à 70% de la production annuelle des raffineries d'or dans le monde.

L'Association suisse des producteurs et commerçants de métaux précieux (ASFCMP), qui représente les raffineries, a affirmé dans un communiqué qu'aucun d'entre eux «n'était responsable de ces importations».

«Bien que la législation suisse et les sanctions ne prohibent pas l'importation d'or russe en Suisse, l'ASFCMP tient à répéter que l'or d'origine douteuse n'a pas sa place en Suisse et qu'elle attend de ses membres qu'ils agissent avec prudence et s'abstiennent d'acheter en cas de doute».

L'ASFCMP se dit «convaincue qu'aucune des raffineries suisses n'a accepté cet or».

Les Douanes soulignent que les sanctions actuelles incluent les ventes d'or de Suisse à la Russie.

En outre, les lingots d'or produits depuis le 7 mars par les sociétés russes qui ont été suspendus sur le marché londonien «ne sont pas plus acceptés en Suisse et sont exclus du commerce», a souligné la porte-parole des Douanes.

Les banques suisses ne sont pas autorisées non plus à en recevoir, a-t-elle ajouté.