Les festivités de la Fête nationale s’amorcent dès ce soir dans plusieurs villes québécoises.

Qu'est-ce que cette fête représente pour vous? Qu'allez-vous faire pour souligner l'événement?

Sur la page du Québec, ces questions suscitent de nombreuses réponses.

«Je suis fier d'être Québécois à l'année. Je remercie mes parents d'avoir choisi le Québec comme terre d'accueil et d'avoir adopté notre belle langue.» - Jean

«Je fête le Québec à l'année en choisissant l'achat local, en encourageant les Québécois autant que possible. On a de quoi être fiers de notre peuple. Ingénieux, patenteux, bons vivants, on est 8 millions à faire une différence.» -Linda

«Pour nous ce sera direction Repentigny pour le spectacle des Cowboys Fringants.» - Frank

«Pour moi ça représente le début des grandes vacances.» -Martin

«J’ai le goût de fêter ça cette année. Bonne Fête nationale à tous.» -Dominique Denis

«J'ai la fierté d’être Québécoise et d’avoir participé toute ma vie à l’expansion de cette belle province. Parler et s’appliquer à écrire le français toujours!» -Carmen

«C’est une journée de congé tout simplement.» -Catlady

«On va passer du bon temps en famille, se faire un petit feu et se faire cuire des s'mores.» -François

«Aujourd'hui, c'est la fête de mon fils qui a maintenant 14 ans et demain c'est la fête de mon cousin, de ma tante et de ma grand-tante. Voilà ce qu'est la Saint-Jean-Baptiste pour moi: la famille.» -Juliie