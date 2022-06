200 000 $ pour des projets de commémoration des communautés autochtones

Québec vient d’octroyer 200 000 $ pour quatre projets de commémoration présentés par des communautés autochtones du Québec.

La somme a été attribuée dans le cadre d’un appel de projets pour améliorer le rayonnement de l’histoire des peuples autochtones de la Belle Province. Les quatre projets retenus profiteront tous d’un montant de 50 000 $.

«Les gestes de commémoration jouent un rôle important, puisqu’ils nous permettent de mettre en lumière des éléments marquants de l’histoire autochtone et québécoise et de les faire connaître à la population», a indiqué le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, dans un communiqué.

Projets variés

Pour célébrer le 25e anniversaire de la transformation du pensionnat de Pointe-Bleue à Mashteuiatsh, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh installera une plaque et des faisceaux lumineux commémoratifs, en plus d’organiser une journée d’activités culturelles et artistiques, dans le cadre de la Journée nationale de vérité et de réconciliation du 30 septembre prochain.

Le Secrétariat des programmes et services de la Nation algonquine procédera quant à lui à la commémoration des événements derrière le nom Bull Rock, un lieu significatif pour la Première Nation de Timiskaming. Le projet permettra l’installation d’une plaque commémorative et d’un panneau signalétique, la construction d’un refuge en bois rond par un artisan anishinabe et de présenter une cérémonie d’inauguration du site.

De son côté, le Village nordique d’Inukjuak, situé dans le Nord-du-Québec, commémorera le centenaire de la projection du film «Nanook of the North» et d’un personnage historique Alakkariallak originaire du village.

Finalement, en Gaspésie, une statue sera érigée dans la communauté micmaque de Gesgapegiag pour commémorer les anciens combattants autochtones.