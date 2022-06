Séquestrée, elle est libérée grâce à une application de livraison de repas

Une New-Yorkaise séquestrée après une agression sexuelle présumée a réussi à envoyer un appel au secours grâce à une application de commande de repas en ligne et a été libérée par la police, ont rapporté des médias américains.

Cette femme de 24 ans s'était fait confisquer son téléphone par son agresseur présumé de 32 ans, a affirmé la chaîne locale WABC en citant les autorités. Elle n'a pu le récupérer qu'en lui demandant de pouvoir commander un plat via l'application de livraison Grubhub.

Vers cinq heures du matin dimanche, elle a commandé un burger et un sandwich à un établissement à proximité, le Chipper Truck Café. Et dans ses consignes, la New-Yorkaise a glissé quelques mots: «Merci d'appeler la police (...). Faites ça discrètement s'il vous plaît».

CAPTURE D'ÉCRAN/CNN

Elle a également demandé à ce que des agents se présentent lors de la livraison, selon une copie du reçu obtenue par WABC.

CAPTURE D'ÉCRAN/CNN

Les employés du restaurant «ont vu la note dans la commande et ont appelé mon mari», a raconté à la chaîne la copropriétaire du restaurant, Alice Bermejo. «Ils ont demandé "On fait quoi?" et il a répondu "Appelez la police"».

C'est ainsi que les forces de l'ordre sont allées à l'adresse indiquée, dans un quartier du Bronx, et ont arrêté l'homme que la New-Yorkaise a connu via une application de rencontres selon CNN.

Il est désormais inculpé pour viol, agression sexuelle et abus sexuel, selon un document de la police cité par la même chaîne.

Le suspect est aussi mis en cause, ajoute CNN, dans une autre agression sexuelle quatre jours plus tôt, et est également poursuivi dans ce cadre.