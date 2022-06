Six décès rapportés au Québec

Le Québec enregistre une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Le dernier bilan fait état de 4 personnes de plus dans les hôpitaux, pour un total de 1080 patients, dont 30 se trouvent aux soins intensifs. De plus, six décès s’ajoutent au bilan de la province.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 JUIN 2022

- 1 082 276 personnes infectées (+1138*)

- 15 559 décès (+6)

- 1029 personnes hospitalisées

*85 entrées

*89 sorties

- 30 personnes aux soins intensifs

*5 entrées

*5 sorties

- 10 098 prélèvements réalisés

* Le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires

*** Pour les résultats détaillés par régions, consultez le site de l’INSPQ en cliquant ici.