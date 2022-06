Un octogénaire qui souffre d’Alzheimer porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 82 ans qui manque à l’appel dans le secteur de Côte-des-Neiges.

Rudolph Lowe qui souffre d’Alzheimer a été vu pour la dernière fois mercredi, alors qu’il a de la difficulté à s’orienter, a indiqué le SPVM.

Homme noir s’exprimant en anglais, l’octogénaire mesure 1,73 m, pèse 77 kg et a les yeux bruns et les cheveux noirs et gris.

Quand il a été vu pour la dernière fois, M. Lowe portait un chandail «Hoddy» rouge, un pantalon noir et une casquette.

Toute personne qui a de l’information sur cette disparition peut appeler au 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche, a-t-on ajouté.