Une instagrameuse suivie par 4,2 millions de fans s’enlève la vie

Une femme de 31 ans, extrêmement populaire sur Instagram et suivie par plus de 4,2 millions de personnes s’est enlevé la vie.

• À lire aussi: Une influenceuse arrêtée pour une fraude de près d'un million $

• À lire aussi: Une influenceuse russe risque la prison pour des publications contre la guerre

• À lire aussi: Avant son décès, une influenceuse avait déposé une plainte pour harcèlement

Niece Waidhofer était mannequin et s’impliquait entre autres pour les causes de santé mentale; elle aidait notamment ses admirateurs à passer au travers de moments difficiles.

«Malheureusement, Niece s’est enlevé la vie après un long combat lié à des problèmes de santé mentale», a déclaré sa famille au site à potins TMZ.

Instagram

«Elle était très transparente avec ses ''followers'' concernant ses difficultés et voulait même aider ceux qui souffraient».

Un organisme à but non lucratif intitulé «Peace from Niece» devrait être créé en son honneur, selon TMZ. L’organisation contribuera à sensibiliser la population aux problèmes de santé mentale et financera la recherche.

Un membre de la famille de Niece Waidhofer a averti les services d’urgence après n’avoir eu aucune nouvelle de la femme. Les policiers se sont rendus à sa résidence de Houston au Texas, où ils l’ont trouvée sans vie.

Peu de temps avant de passer à l’acte elle a supprimé la presque totalité de son compte Instagram en y laissant que trois clichés, ce qui a alerté ses admirateurs.

Lorsque la nouvelle de son décès a éclaté, les fans n'ont pas tardé à partager leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

«Elle était l'une de mes personnes préférées à suivre sur Instagram. La santé mentale est super importante. Plus que vous ne pouvez l'imaginer.»

«Elle était belle et gentille, sensible et drôle, créative et talentueuse, généreuse et compatissante, réfléchie et stimulante. Bien qu'il soit si douloureux de dire au revoir, nous sommes rassurés de savoir qu'elle est réunie avec son père, ses trois grands-parents, son oncle Rusty et son bien-aimé Puff; et qu'elle est maintenant libre d'être elle-même et, enfin, en paix», ont ajouté ses proches.

Si vous avez besoin d’aide

LIGNE QUÉBÉCOISE DE PRÉVENTION DU SUICIDE

-www.aqps.info

-1-866-APPELLE (277-3553)

JEUNESSE, J’ÉCOUTE

-www.jeunessejecoute.ca

-1-800-668-6868

TEL-JEUNES

-www.teljeunes.com

-1-800-263-2266