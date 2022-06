La langue française est au cœur de ce qui se sont succédé et qui ont réussi à qui fait de nous des Québécois et des Québécoises. Elle fait partie de l’ADN de notre nation. Elle est au centre de notre histoire, de notre culture et de notre identité. Quatre siècles après Champlain, nous continuons à nous tenir debout et à vivre en français avec fierté.

Nos artistes nous la chantent haut et fort, nos écrivains la manient pour nous raconter qui nous sommes et nos jeunes se la réapproprient, génération après génération, pour continuer à la faire fleurir. Notre langue commune, qu’elle soit faite de joual ou de vers, elle est riche et belle.

Mais le français n’est pas immuable.

Il est destiné à demeurer vulnérable en Amérique. Le Québec est une île francophone au milieu d’une Amérique anglophone. Nous devons toujours rester sur nos gardes pour nous assurer de préserver notre langue. Si nous n’y faisons pas attention, notre identité va s’affaiblir, et notre culture, s’évanouir.

Depuis des siècles, la défense du fran- çais est une condition essentielle à la survie et à la prospérité de notre nation. Quand je pense à toutes les générations garder le français vivant, je me rends compte de la grande responsabilité de notre peuple. Comme premier ministre du Québec, j’ai la responsabilité pre- mière d’assurer la pérennité du français au sein de notre nation.

Chaque génération de Québécoises et de Québécois a le devoir de continuer la belle histoire du français en Amérique. C’est à notre tour de porter le flambeau et de protéger notre langue avec fierté.

Je profite donc de cette tribune pour lancer un appel à toute la nation québécoise. Je lance un appel à la fierté; un appel à l’amour de notre langue. Québécoises et Québécois de toutes les générations, de toutes les régions et de toutes les origines, unissons-nous, chaque jour, autour du français. Prenons le relais de nos ancêtres. Continuons à brandir, ensemble, la langue française comme l’étendard de notre passé et de notre avenir commun.

Faisons honneur à notre histoire. Affichons notre fierté de vivre au Québec en français!

Photo courtoisie

François Legault

premier ministre du Québec