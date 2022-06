Fête nationale: «soyons fiers d’être Québécois!»

Les célébrations pour la Fête nationale se poursuivent vendredi au Québec.

Le premier ministre François Legault a célébré la Fête nationale dans son comté vendredi avant-midi, au parc Jacques-Laurin, à Charlemagne. Il avait un message à lancer aux Québécois.

«Soyons fiers d’être Québécois! On a toutes les raisons d’être fiers, pensons à nos ancêtres. On s’est serré les coudes pendant la pandémie. (...) On a été un peuple solidaire», a-t-il dit.

Ce sentiment de fierté a été bien ressenti durant les festivités de la Fête nationale jeudi soir à Montréal et à Québec.

Du côté de la métropole montréalaise, les célébrations ont eu lieu au Quartier des Spectacles, où la soirée a été animée par Pierre-Yves Lord. Des prestations de Loco Locass, d’Alicia Moffet et de Roxane Bruneau se sont enchaînées au grand plaisir des Québécois.

À Québec, malgré une faible pluie, les gens ont pu quand même profiter des performances de Marjo, de Marco Calliari et de Pépé et sa guitare.

Des chansons de Karim Ouellet ont également été interprétées en son honneur dans les deux villes.

Les festivités continuent vendredi.