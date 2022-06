Le Lightning reste en vie

Le Lightning de Tampa Bay est resté en vie grâce à une victoire de 3-2.

L'Avalanche mène maintenant la série 3-2.

• À lire aussi: Fin de parcours pour le Lightning?

• À lire aussi: Une première depuis 1942?

SOMMAIRE

20:00- Fin du match.

17:17 L'Avalanche écope d'une pénalité puisqu'il y avait trop de joueurs sur la patinoire. Le Lightning se retrouve en avantage numérique.

13:38 - BUT TB 3-2 Ondrej Palat décoche un tir sur réception à la suite d'une belle passe de Victor Hedman. Son 11e des séries redonne les devants à Tampa Bay.

09:21- Bowen Byram obtient une belle chance, mais il est frustré par Andrei Vasilevskiy.

07:54- Mikhail Sergachev décoche un tir vif qui frappe le poteau.

02:50- Nazem Kadri frappe à la porte, mais Andrei Vasilevskiy refuse de céder.

02:31 - BUT COL 2-2 Cale Makar décoche un tir qui est bloqué par Andrei Vasilevskiy, mais le gardien du Lightning joue de malchance alors que le disque rebondit devant lui et se retrouve dans le filet. Makar est crédité du but. C'est son huitième des séries.

00:00- Début de la période.

TROISIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

18:52- Immédiatement après l'occasion de Stamkos, c'est au tour de Mikko Rantanen de se présenter seul face à Andrei Vasilevskiy. Son tir rate toutefois la cible.

18:41- Steven Stamkos se retrouve seul devant Darcy Kuemper, mais il rate sa chance.

17:34- Cale Makar se faufile au travers de la défense du Lightning, mais il ne peut battre Andrei Vasilevskiy.

16:17 - Ross Colton écope d'un pénalité pour bâton élevé. L'Avalanche va profiter d'un jeu de puissance.

15:55- Bowen Byram se porte à l'attaque, mais Andrei Vasilevskiy met fin à la menace et réalise l'arrêt.

08:10 - BUT TB 2-1 Lors de l'avantage numérique, Nikita Kucherov dégaine sur réception à la suite d'une passe de Steven Stamkos. Son huitième des séries redonne les devants à Tampa Bay.

06:58- Cale Makar écope d'une pénalité pour avoir fait trébucher Ondrej Palat. Le Lightning obtient un jeu de puissance.

5:07 - BUT COL 1-1 Immédiatement après une mise en jeu en territoire de Tampa Bay, Cale Makar décoche un tir qui est bloqué par Andrei Vasilevskiy. Valeri Nichushkin s'empare du retour et marque son neuvième des séries.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

19:18- Nathan MacKinnon s'échappe et bat Andrei Vasilevskiy entre les jambières, mais la rondelle rate la cible de peu.

16:20- Nikita Kucherov obtient une belle chance, mais Darcy Kuemper réalise l'arrêt.

15:21 - BUT TB 1-0 Jan Rutta décoche un tir faible qui échappe à Darcy Kuemper. Son premier des séries donne les devants au Lightning.

13:20- Sur le jeu de puissance, Nathan MacKinnon décoche un bon tir sur réception, mais Andrei Vasilevskiy sort la jambière et réalise l'arrêt.

11:17- Alors qu'une pénalité à Steven Stamkos est appelée, l'Avalanche bourdonne et passe bien près d'ouvrir la marque. Andrei Vasilevskiy met fin à la menace.

10:00- Darcy Kuemper réalise un bel arrêt de la mitaine sur un tir de Brandon Hagel.

09:33- En désavantage numérique, l'Avalanche profite d'un deux contre un. Andrei Vasilevskiy s'illustre sur le tir de Valeri Nichushkin.

06:58 - Nazem Kadri sort le crochet aux dépens de Patrick Maroon. Il est chassé.

05:02 - Nikita Kucherov sert une belle passe à Ondrej Palat, mais il est incapable de concrétiser.

03:21 - Ross Colton décoche un tir vif, mais Darcy Kuemper fait l'arrêt.

03:13 - J.T. Compher écope d'une pénalité pour bâton élevé aux dépens d'Ondrej Palat. Le Lightning obtient un jeu de puissance.

00:00 - Début de la partie.

PREMIÈRE PÉRIODE

Devant le filet

Andrei Vasilevskiy Fiche: 13-8 / Moyenne de buts alloués: 2,57 / Taux d’efficacité: 92%

Darcy Kuemper Fiche: 9-3 / Moyenne de buts alloués: 2,66 / Taux d’efficacité: 89,8%