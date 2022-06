Le mystère autour du restaurant flottant de Hong Kong s'épaissit

Le mystère autour du «Jumbo», le célèbre restaurant flottant de Hong Kong, s'est épaissi vendredi, son propriétaire semant la confusion sur le fait que le mastodonte ait effectivement coulé lors de son remorquage la semaine dernière.

Le 20 juin, Aberdeen Restaurant Enterprises, filiale de la société d'investissement basée à Hong Kong Melco International Development, avait indiqué que l'ex-restaurant de 76 mètres avait chaviré la veille près des îles Paracels après avoir commencé à prendre l'eau dans des conditions météorologiques «défavorables».

«La profondeur de l'eau sur le site dépassait les 1000 mètres, ce qui rendait extrêmement difficile d'entreprendre des opérations de renflouement», selon son communiqué.

Jeudi soir, le ministère de la Mer de Hong Kong a publié un communiqué indiquant avoir été informé de l'incident par les médias et avoir immédiatement demandé un rapport à la société.

Ce dernier lui a été remis jeudi et, selon le ministère, il affirme que le restaurant a chaviré, mais que, «pour le moment, le Jumbo et le remorqueur se trouvent toujours dans les eaux au large des îles Xisha», nom chinois des Paracels.

Quelques heures plus tard, un journaliste de l'AFP a été contacté par un porte-parole de la société qui a précisé que le mot «chaviré» a toujours été employé et non «coulé».

AFP

Interrogé sur le fait que le bateau aurait coulé, il a répété que le communiqué parlait de «chaviré» sans pour autant donner d'explication sur la raison pour laquelle il a fait référence à la profondeur de l'eau qui rendait très difficile des opérations de renflouement.

Le quotidien South China Morning Post a fait état d'une conversation similaire avec une porte-parole de la compagnie, au cours de laquelle elle a insisté sur le fait que le bateau a «chaviré» et non «coulé», tout en refusant de préciser s'il reste à flot.

Le journal a déclaré avoir été informé par le ministère de la Mer que la compagnie pourrait avoir enfreint la réglementation locale si elle n'a pas informé les autorités d'un naufrage dans les 24 heures suivantes.

La société propriétaire n'avait jusque-là pas contredit les informations largement diffusées par les médias locaux et internationaux en début de semaine selon lesquelles le Jumbo avait coulé.

L'AFP a demandé une déclaration officielle d'Aberdeen Restaurant Enterprises sur le statut du Jumbo et sur ce qui s'est produit.

La société avait précédemment précisé que le «Jumbo», amarré dans le sud de l'île de Hong Kong depuis près d'un demi-siècle, avait été inspecté avant de prendre la mer, recevant «toutes les autorisations nécessaires» avant son départ mardi dernier.