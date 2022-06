Mort de Karim Ouellet: faisons preuve d'empathie

Il va sans dire, les circonstances entourant la mort de Karim Ouellet sont troublantes, et d’une tristesse infinie. Et son traitement médiatique contribue à ajouter l’insulte à la blessure. Ce qui est choquant dans le discours ambiant, c’est qu’on semble insinuer que cet artiste chéri du public québécois serait mort par sa propre faute.

Faute de ne pas avoir accepté sa condition de personne atteinte du diabète de type 1 (DT1).

Faute d'avoir mal «contrôlé» sa maladie.

Faute d'avoir pris de la drogue.

Il y a là tous les ingrédients d'un discours où l’on blâme la victime.

Et cela contribue à la stigmatisation des personnes vivant avec le DT1.

Je suis moi-même atteinte de cette maladie auto-immune depuis l’âge de trois ans et demi. Maintenant doctorante en psychologie, mon sujet de spécialisation est le vécu avec le DT1. J’ai donc à la fois subi et été témoin des ravages que peut générer la réprobation sociale entourant la gestion de cette maladie chronique.

Au moment même où j’écris ces lignes, un ami m’a raconté que son expérience avec le DT1 lui inspirait des pensées suicidaires et que la couverture médiatique de la mort de Karim Ouellet alimentait ses idées noires.

J’aimerais porter à l’attention de tous que l’acceptation d’une maladie aussi complexe et tragique que le DT1 ne va pas de soi. Cette question est très mitigée au sein de notre communauté. Pour certains, l’idée d’accepter la maladie est perçue comme une injonction à ne plus ressentir de frustrations devant les difficultés qu’elle peut entraîner. Insidieusement, un tel commandement paraît avoir comme objectif de nous réduire au silence, faute de n'avoir plus rien à revendiquer.

En ce qui a trait à la possibilité de «contrôler» le DT1. À ce jour, 42 facteurs ont été recensés parmi les variables affectant la glycémie, dont plusieurs sur lesquels nous n’avons aucun contrôle possible, comme : la température extérieure ou les hormones que nous sécrétons en situation de stress ou d’infection virale. Autrement dit, nous demander d’avoir le « contrôle » de notre maladie, c’est nous demander d’être tout puissant. Avec l’insuline, notre pouvoir est limité. Et nous sommes constamment confrontés à l'évidence que c'est la dose qui distingue le médicament du poison. Nous avons toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, car nous avons conscience que trop, ou trop peu, d'insuline peut nous tuer. La gestion de la glycémie, c’est 24h/24h. C'est une lourde charge mentale quotidienne, sans pause. Une moyenne glycémique en dehors des cibles recommandées n’est pas nécessairement le signe d’un arrêt de traitement. Nous blâmer pour nos mauvais résultats sanguins n’est pas motivant et nuit à notre santé mentale.

À ce sujet, plusieurs études démontrent que le DT1 est un facteur de risque pour le développement de divers troubles mentaux tels que : dépression, anxiété ou troubles alimentaires, et que la stigmatisation entourant le diabète y est pour quelque chose. Les jeunes adultes ayant le DT1 seraient, de plus, 3,25 fois plus à risque de commettre une tentative de suicide que ceux n’étant pas atteints de cette condition.

Alors, j’appelle à l’empathie devant la constante épreuve de vivre avec le diabète de type 1. J’aimerais que cessent les jugements sur la gestion de notre maladie et que du soutien psychologique adapté nous soit offert à la place. Je suis outrée qu’on ose blâmer Karim Ouellet pour ses écarts dans la gestion de sa maladie. Et c'est encore plus scandaleux qu'on le fasse sans reconnaître qu’il est pénible de vivre avec cette condition.

J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Lizanne Lagarde, diabétique de type 1 depuis 39 ans, doctorante en psychologie, projet d’études portant sur le vécu avec le diabète de type 1 - et de nombreux signataires*

