Triathlon : Emy Legault se qualifie pour la finale

La Québécoise Emy Legault a atteint son objectif et a terminé dans le top-10 de sa vague de qualification de la catégorie Élite des Championnats du monde de triathlon sprint, vendredi, dans les rues du Vieux-Montréal.

• À lire aussi: Fin de parcours pour le Lightning?

L’athlète de 26 ans a pris le neuvième rang de son groupe, ce qui lui permet d'éviter de devoir passer par le repêchage. Elle a réalisé un chrono de 22 minutes et cinq secondes, ce qui représente quatre secondes de plus que la Britannique Beth Potter, la gagnante de sa vague.

Les participants de toutes les catégories de l’événement ont toutefois été forcés de s’affronter dans un duathlon. En effet, les organisateurs de l’événement ont été contraints de renoncer à la portion nage de la compétition, et ce, en raison des fortes pluies qui se sont abattues dans la région. Les Élites se sont donc affrontées en effectuant d’abord 1 km de course à pied, 7 km de vélo et un autre 2 km de course à pied.

Chez les messieurs, les Canadiens Charles Paquet (Port-Cartier) et Tyler Mislawchuk (Winnipeg) ont également obtenu leur billet pour la finale.

Finalement, au Championnat du monde junior de triathlon sprint, la Québécoise Noémie Beaulieu a terminé en quatrième position. La jeune femme de 18 ans a réalisé un temps de 58 minutes et 14 secondes. Cette compétition, également transformée en duathlon, était de 2,5 km de course à pied, 20 km de vélo et d’un 5 km de course supplémentaire.