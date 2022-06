Un donneur recherché pour sauver la vie d'une petite fille

Le CHU Sainte-Justine, Héma-Québec et des membres de la communauté vietnamienne se mobilisent pour sauver la vie d’une petite fille, souffrant d’une maladie sanguine grave.

La petite Minh, âgée de 4 ans, a besoin d’une greffe de cellules souches.

«Elle a une aplasie médullaire, donc sa moelle osseuse ne fonctionne pas. Il n’y a plus de production de globules rouges. Elle a une anémie qui nécessite des transfusions. Elle ne produit pas non plus de plaquettes, donc si elle saigne, elle saigne de manière profuse», explique sa mère, Thanh Diem Nguyen, qui est aussi docteure au CHU Sainte-Justine.

Aucun donneur compatible n’a été trouvé pour le moment. Les donneurs vietnamiens se font très rares dans les banques.

«Je fais appel à toutes les personnes asiatiques, vietnamiennes et caucasiennes de donner, de s’enregistrer comme donneurs de cellules souches pour pouvoir sauver Minh ou d’autres personnes qui ont besoin de greffe», dit Mme Nguyen.

En 2014, une maman d’origine vietnamienne, Mai Duong, a été sauvée grâce à un don de sang de cordon ombilical.

«On lance avec la fondation Swab The World, une fondation que j’ai cofondée, une campagne sur les réseaux sociaux pour augmenter le nombre de donneurs de cellules souches de communautés ethniques», explique-t-elle.