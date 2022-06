Un week-end occupé à prévoir pour Urgences-santé

Les services d’Urgence-santé risquent d’être débordés cette fin de semaine de la St-Jean, alors qu’ils font face à une pénurie de main-d’œuvre encore problématique.

La Corporation d’urgences-santé anticipe un volume d’appels plus élevé en raison des festivités et des événements qui y sont prévus et exhorte la population à n’avoir recours aux services de l’organisme qu’en cas d’urgence.

«Nous vous invitons à communiquer avec le 911 que si c'est une urgence», a avisé dans un communiqué Jean-Pierre Rouleau, porte-parole corporatif d'Urgences-santé, précisant que les répartiteurs du 811 ne peuvent pas prodiguer de conseils à la population.

Manque d’effectifs chez @Urgences_sante | Un week-end qui s’annonce très occupé. Message obtenu de l’interne👇



« […] des démarches ont été faites auprès des autres organisations ambulancières afin que des paramédics des autres régions nous viennent en aide. »

«Il est possible que la forte demande que nous anticipons ait des impacts sur les délais de réponse aux appels non urgents. Cependant, je souhaite rassurer la population: les appels urgents seront priorisés et répondus rapidement», a assuré M. Rouleau.

Concernant les cas non urgents, M. Rouleau invite les usagers à se diriger par eux-mêmes vers un centre hospitalier, pour ne pas avoir à encombrer les services d’Urgences-santé.

«Les gens pensent qu'ils passeront plus rapidement à l'urgence s'ils arrivent en ambulance, mais c'est faux. Les paramédics sont accueillis par les mêmes infirmiers et infirmières lorsqu'ils arrivent au centre hospitalier», a expliqué M. Rouleau.