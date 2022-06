Une conductrice confond la pédale de frein et tue son voisin

Un bon samaritain s'est retrouvé sous le véhicule de sa voisine après que celle-ci ait confondu la pédale de frein et celle de l'accélérateur, dans le stationnement de sa résidence de Trois-Rivières, vendredi.

Vers 14h15 vendredi après-midi, un appel a été fait au 911 concernant un homme coincé sous un véhicule sur la rue François-Nobert, dans le secteur des Rivières.

AMÉLIE MARCOUX/L'ÉCHO DE TROIS-RIVIÈRES/AGENCE QMI

Les pompiers, les policiers et les ambulanciers, arrivés sur les lieux, ont rapidement soulevé le véhicule pour dégager la victime, un homme de 76 ans. Ce dernier a été transporté au centre hospitalier où son décès a été constaté, suite à ses blessures. Quant à la voisine, elle a aussi été amenée à l'hôpital pour traiter un violent choc nerveux.

«Selon les premières informations recueillies, la conductrice aurait sollicité l’aide de son voisin afin de l’aider dans une manœuvre de recul, pour se rapprocher d’un cabanon où elle devait entreposer des pneus», a indiqué le Service de police de Trois-Rivières dans un communiqué.

AMÉLIE MARCOUX/L'ÉCHO DE TROIS-RIVIÈRES/AGENCE QMI

Or, après une manœuvre accidentelle de la conductrice, son voisin se serait retrouvé sous les roues du véhicule et aurait été trainé sur quelques mètres. Selon la police, il est possible que la conductrice ait confondu la pédale de frein et celle de l'accélérateur, écrasant par le fait même le bon samaritain.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes du tragique événement et des techniciens en scène d'accident ont également été dépêchés sur les lieux du drame.