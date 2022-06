«Une procédure médicale dégradante»; un docteur choqué par la décision de la Cour suprême s’explique

La décision d'annuler le jugement Row contre Wade qui protégeait le droit à l’avortement depuis 50 ans aux États-Unis fâche des docteurs américains qui y voient une manière de s’infiltrer dans leur relation confidentielle avec leurs clients.

• À lire aussi: De premiers États américains bannissent l'avortement

• À lire aussi: Droit à l’avortement bafoué aux États-Unis: Trudeau et Legault réagissent

• À lire aussi: La Cour suprême des États-Unis révoque le droit à l'avortement

«Aujourd’hui, la Cour suprême vient nous dire que cette relation que l’on pensait intouchable entre une femme et son médecin ou un patient et son médecin n’est plus, et le législateur a le droit de s’introduire dans cette relation», explique le docteur Julien J. Cavanagh, professeur assistant de neurologie à l’Hôpital universitaire Emory.

En plus de s’incruster dans cette relation confidentielle, la Cour suprême critique le travail des médecins.

«Il y a une ligne avec laquelle je suis estomaqué et qui dit que la procédure d’avortement la plus commune qui est la dilatation-évacuation est dégradante pour les médecins qui la pratiquent. Vous n’imaginez pas à quel point je suis choqué que des juges de la Cour suprême viennent dire à des médecins que la procédure médicale que vous utilisez est dégradante», dit-il.

En entrevue à LCN, le docteur Cavanagh a avoué être inquiet pour ses collègues qui pratiquent cette médecine ou qui prescrivent des pilules contraceptives.

«Il se peut très bien que quelqu’un qui pratique cette médecine légalement dans certains états comme à New York ou en Californie, lors d’un voyage au Texas, par exemple, soit dénoncé, arrêté et harcelé par des activistes très violents», souligne le spécialiste.

Voyez son témoignage dans la vidéo ci-dessus.