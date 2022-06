Vers un salaire minimum à 18$?

Le salaire minimum passera à 18,50 dollars de l’heure chez Ikea le 1er janvier 2024.

Un montant qui n’est pas «surprenant», selon le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Karl Blackburn.

«Au Québec, on est arrivé à un consensus où le salaire minimum pourrait correspondre à environ 50% du salaire moyen», a-t-il dit en entrevue à LCN.

«Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre dans laquelle on se trouve, il y a une pression extrêmement importante sur la hausse de salaire dans plusieurs secteurs et à se rapprocher de 18 dollars de l’heure.»

Alors que plusieurs économistes estimaient à l’automne dernier que les augmentations de salaire seraient de 2,9 à 3,1% en 2022, la pandémie et l’inflation ont fait que ces hausses sont déjà plus élevées dans plusieurs secteurs.

«Ce qu’a fait Ikea n’est pas un geste unique, il y en aura d’autres. Je suis convaincu que ça continue d’aller dans ce sens-là parce que, malheureusement, la pression est énorme sur les employeurs pour être capable de faire face à la pénurie de main-d’œuvre», croit cependant M. Blackburn.

«Certains secteurs, comme la restauration, le tourisme et l’hébergement, vont payer un prix plus lourd, car leurs marges bénéficiaires sont plus petites.»

