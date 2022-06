Contribuer à la science en jouant à un jeu vidéo

Une équipe de scientifiques a réussi à faire avancer ses recherches en un temps record grâce à la collaboration d'amateurs de jeux vidéo.

«Nous, on présente ça sous la forme d'un jeu, on récompense les joueurs comme si c'était un jeu, et, eux, en échange, les puzzles qu'ils résolvent, ça nous permet de faire avancer la science», mentionne Gabriel Richard, directeur créatif de Gearbox studio à Québec.

Un «Candy Crush» avec un mélange de «Tétris» inspiré des années 80, voilà comment des milliers de joueurs s'amusent avec de la vraie science dans «Borderlands Science».

Les joueurs ont l'option de résoudre des casse-têtes en alignant l'ADN de différents microbes.

«Le problème scientifique auquel on s'attaque, c'est l'identification et la catégorisation des différentes bactéries dans nos intestins, ce qu'on appelle le microbiote», explique Jérome Waldispuhl, professeur en informatique à l’université McGill.

Voyez tous les détails dans la vidéo ci-dessus.