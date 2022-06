De l’école primaire Adélard-Desrosiers à la NBA

D’abord lancée en boutade, l’affirmation de Martin Duquette disant que Bennedict Mathurin ne serait pas dans la NBA sans lui n’était peut-être pas si fausse. Le crédit revient d’abord à l’athlète, mais force est d’admettre qu’il a été bien guidé.

Présent au Barclays Center de Brooklyn jeudi soir pour assister au repêchage de la NBA, l’enseignant québécois était au cœur d’une délégation représentant l’école primaire Adélard-Desrosiers, située à Montréal-Nord. Vivant un voyage de rêve, le groupe a vu cet ancien élève être choisi au sixième rang par les Pacers de l’Indiana. Mathurin, aujourd’hui âgé de 20 ans, est ainsi devenu le Québécois ayant été repêché le plus tôt dans l’histoire de la ligue.

«Les gens de l’école Adélard-Desrosiers, ça représente tout pour moi, a tranché Mathurin, lorsqu’interrogé sur le sujet. C’est là que ç’a commencé. Martin a été mon premier entraîneur de basket et c’est fantastique de savoir qu’il était là pour le repêchage.»

«Je remercie aussi tous les autres professeurs qui ont fait le voyage et la directrice, Monique Desrosiers, a ajouté le nouveau porte-couleurs des Pacers, avec gratitude. C’est vraiment quelque chose de bien qu’ils me suivent toujours. Il y a beaucoup de talent qui est passé à Adélard-Desrosiers, il y a eu ma sœur [Jennifer] et plusieurs autres. Maintenant d’être le premier à atteindre la NBA, c’est un honneur.»

Sa famille immédiate, dont Jennifer, aura grandement contribué au parcours de Mathurin, tout comme Nelson Ossé et Michel Metellus, pour ne nommer que ceux-là.

«Il y a évidemment tous ces gens qui l’ont encadré alors qu’il était à l’école secondaire, mais ce que je sais, c’est qu’il a eu beaucoup d’aide et de support de l’équipe de l’école Adélard-Desrosiers», a simplement noté Duquette.

Un moment charnière

Rencontré par hasard dans les coursives de l’amphithéâtre, le mentor est rapidement devenu émotif en parlant de Mathurin. Enseignant en éducation physique, il a été son entraîneur de basketball en quatrième, cinquième et sixième année. Force est de constater que le lien tissé au fil des ans demeure très fort avec la famille Mathurin, sans doute amplifié par un affreux drame humain (voir autre texte).

«Avec Alix [Charles], nous nous étions toujours imaginé avoir un kid qui se rendrait dans la NCAA un jour, a raconté Duquette, insistant pour vanter l’éducateur physique en question de même que les nombreuses personnes impliquées à Adélard-Desrosiers. Il y a d’abord eu sa sœur Jennifer qui a joué à l’université en Caroline du Nord... Nous étions allés la voir jouer, en apportant Benn là-bas. Il était en sixième année. Avec huit professeurs de l’école, nous étions descendus à Raleigh. Est-ce que ç’a aidé à créer son rêve de jouer un jour dans la NBA? On l’espère.»

L’éducation, d’abord et avant tout

Au-delà du joueur de basketball, l’enseignant se dit fier de l’homme qu’est devenu Bennedict Mathurin et de son séjour à l’Université de l’Arizona. Il sait trop bien que le jeune garçon aurait eu toutes les raisons du monde de sombrer.

«C’est important pour nous d’amener les jeunes dans un parcours scolaire, on a toujours voulu créer des activités pour que les enfants aiment l’école, vient résumer Duquette. Le jeune sait qu’il doit se rendre à l’école pour, dans ce cas-ci, jouer au basketball. De voir que Bennedict Mathurin s’est retrouvé à l’université, c’est encore mieux, avant même de dire que c’est un joueur de basket. C’est une grande fierté.»

«Tous les sacrifices que j’ai faits, tous ces entraînements, les heures en extra à jouer au basket, ç’a été pour le bien», a convenu Mathurin.

Le parcours de Bennedict Mathurin

2011-2014

École primaire Adélard-Desrosiers (Montréal-Nord)

2014-2017

École secondaire Georges-Vanier (Laval)

2017-2018

Collège Charles-Lemoyne (Rive-Sud)

2018 à 2020

NBA Academy Latin America (Mexico)

2020 à 2022

Université de l’Arizona (Tucson)

23 juin 2022

Repêché dans la NBA, au sixième rang, par les Pacers de l’Indiana

Bennedict Mathurin: le rêve de son défunt frère

Quelques secondes après avoir été repêché au sixième rang par les Pacers de l’Indiana jeudi soir, Bennedict Mathurin a levé les yeux au ciel en pensant à son défunt frère Dominique.

Dans son cou, une chaîne arborant un étincelant pendentif «domixworld» venait rendre hommage à celui qui, à 15 ans, a été frappé mortellement par une voiture alors qu’il circulait à vélo. Bennedict avait alors 12 ans.

«C’était son rêve de jouer dans la NBA et avec cette chaîne, il est toujours avec moi, a confié le nouveau porte-couleurs des Pacers, lorsqu’interrogé par l’auteur de ces lignes. C’est la raison pour laquelle je suis ici, au nom de mon frère. Partout où je vais, il est à côté de moi.»

L’étoile de Dominique

Tout juste avant le repêchage, le Québécois Martin Duquette, qui fut son entraîneur de basketball à l’école primaire, avait pris la peine d’écrire quelques mots à son ancien élève. Au firmament, une étoile allait toujours briller, celle de Dominique. Face à ces mots, Bennedict a convenu que c’était le message qu’il avait besoin d’entendre.

«J’ai coaché son frère Dominique avant Benn, à la même école, c’était son idole avec sa sœur Jennifer, nécessairement», a confié Duquette, rappelant le passage de la famille Mathurin à l’école primaire Adélard-Desrosiers, à Montréal-Nord.

«C’est sûr que cet accident nous a touchés plus que profondément, a poursuivi l’enseignant, la voix nouée par l’émotion. J’étais présent aux funérailles... On ne devrait jamais voir un enfant dans un cercueil.»

Un duo avec Tyrese Haliburton?

C’est en pensant continuellement à Dominique que Bennedict a fini par atteindre la NBA. Déterminé, l’athlète de 20 ans compte maintenant poursuivre sur sa lancée dans l’uniforme des Pacers.

«Je suis très excité de savoir que je suis un joueur des Pacers, a ainsi affirmé Mathurin, avec enthousiasme. J’aurai la chance de jouer avec Tyrese [Haliburton], Chris [Duarte] et tous les autres. Tyrese est un bon meneur, il aime passer le ballon, j’ai vraiment hâte de jouer avec lui»

Mathurin a aussi manifesté son désir de représenter un jour le Canada dans les plus grandes compétitions internationales.

«C’est toujours bien de jouer pour l’équipe du Canada et c’est quelque chose que je veux faire plus tard, a-t-il dit. Je trouve que l’avenir est brillant pour le basketball canadien.»