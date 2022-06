Droit à l'avortement: «on est vraiment déçues pour les Américaines»

Au lendemain de la décision de la Cour suprême américaine d’invalider l’arrêt Roe c. Wade, qui assurait une protection constitutionnelle pour le droit à l’avortement, les répercussions se font même ressentir au Québec, où des manifestations sont prévues dimanche devant tous les palais de justice de la province.

Même si la décision était attendue depuis plusieurs semaines, elle crée tout de même de l’angoisse puisqu’elle représente un recul pour le droit des femmes.

«On est vraiment déçues pour les Américaines. On est inquiètes. On est fâchées. On s’attendait à ça, mais on gardait quand même espoir que quelque chose allait changer à la dernière minute», a réagi Jessica Legault, co-coordonnatrice de la Fédération du Québec pour le planning des naissances.

Mme Legault a rencontré une militante américaine qui aimerait créer un couloir de service vers le Québec afin que les Américaines puissent se faire avorter. Cependant, il revient au ministère de la Santé de déterminer comment la pratique sera encadrée et aux cliniques de voir si elles ont la capacité pour les accueillir.

«On veut vraiment mettre l’accent sur l’accès au Québec et de ne pas légitimer le discours anti-choix», dit-elle.

Des manifestations auront lieu dimanche devant tous les palais de justice du Québec.