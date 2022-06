Exposition au soleil : les experts appellent à la prudence

Avec le retour des beaux jours, il est agréable de s’exposer au soleil, mais il est important de se protéger.

Dans le cadre du 97e congrès de l’Association canadienne de dermatologie, les experts ont tenu à rappeler que les effets sur la peau d’une exposition au soleil se font ressentir sur le long terme. «c’est dans 10-15 ans que l’on voit les effets. Si on joue au golf, et qu’on est dans la quarantaine, on va voir les cancers de peau apparaître à 50-60 ans», a expliqué le Dr Joël Claveau du CHU de Québec.

Une récente étude menée par l’université McGill a montré que les cas de mélanome, une forme de cancer de la peau, est en hausse dans le pays. Pour autant, le taux de mortalité est en baisse, notamment en raison du dépistage rapide.

«La Majorité des cancers, on est capable de les régler rapidement, avec une technique chirurgicale», a expliqué Dre Catherine Mccuaig, présidente de l’Association canadienne de dermatologie.

Il est important de se protéger en mettant de la crème solaire, ou en privilégiant les endroits ombragés.