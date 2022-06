Feux d’artifice : le Pont-Jacques-Cartier fermé ce soir

Les automobilistes devront prévoir leurs déplacements, puisque la fermeture du pont Jacques-Cartier sera complète dans les deux directions, ce soir, de 20 h 30 à 23 h 30, en raison des feux d’artifice à Montréal.

À partir de 20h, seuls les piétons et les personnes à mobilité réduite auront accès au pont, qui sera fermé pour les automobilistes et les cyclistes.

L’accès sera toutefois maintenu pour les services d’urgences, a indiqué la société Ponts Jacques-Cartier et Champlain dans un communiqué.

Pour assurer la sécurité lors des feux d’artifice, il sera défendu de fumer pour les gens qui circuleront sur le pont. Des zones spécifiques seront toutefois désignées pour les fumeurs.

Les Québécois pourront également profiter à huit reprises des feux d'artifice à Montréal entre le 2 juillet et le 3 août. En commençant par le thème «Je me souviens» samedi, les feux mettront à l'honneur un pays différent chaque fois par la suite.