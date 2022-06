Le militant François Amalega-Bitondo arrêté de nouveau

Le militant anti-vaccin François Amalega-Bitondo, qui a passé plus de 90 jours en prison pour des gestes liés aux mesures sanitaires, a été arrêté de nouveau vendredi à Repentigny, tout près des festivités de la Saint-Jean-Baptiste auxquelles assistait le premier ministre François Legault.

• À lire aussi: Près de trois Québécois sur quatre sont insatisfaits de la gestion en santé du gouvernement Legault

Vers 19 h, M. Amalega «criait très fort, dérangeait les gens autour de lui et s’approchait de façon très insistante vers le premier ministre», a indiqué le porte-parole du Service de police de Repentigny, Jocelyn Desrosiers à l’Agence QMI.

Celui qui cumule les arrestations et les contraventions a été escorté vers la sortie du site et arrêté pour avoir troublé la paix. Il a été relâché peu de temps après. Sa condition de pénétrer à moins de 300 mètres du premier ministre François Legault ne semblait pas en cause, selon le Service de police de Repentigny.