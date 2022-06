Mondiaux de Triathlon: un résultat inespéré pour Emy Legault

La Québécoise Emy Legault s’est dit comblée de sa 12e position en finale des Championnats du monde sprint et relais de triathlon, présentés sous le soleil brûlant de Montréal, samedi.

• À lire aussi: Triathlon : Emy Legault se qualifie pour la finale

La native de L’Île-Perrot avait comme objectif d’atteindre le top 20 avant le début de la journée. Même si elle n’a pas échappé au couperet avant la dernière étape de la finale, elle était tout sourire au terme de cette épreuve Élite de Super Sprint, qu’elle a conclue en 24 minutes et 22 secondes.

«Honnêtement, c'était possible, mais je ne m'attendais pas tellement à ça, a lancé Legault. Il fallait que j'exécute à la perfection, et je pense que j'ai quand même assez bien fait. Il y a des petits trucs que j'aurais pu faire un peu mieux qui m'auraient permis de [me qualifier pour] le dernier round, mais je suis vraiment satisfaite.»

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Les finales se déroulaient en trois temps. Du groupe de 30 athlètes qui s’étaient qualifiées pendant la journée de vendredi, seulement 20 d’entre elles participaient à la deuxième étape et 10 prenaient part à la course ultime. Le parcours de la seule autre Canadienne en lice samedi, Dominika Jamnicky, a d’ailleurs pris fin dès la première étape, elle qui a signé le 28e meilleur temps.

Legault a d’ailleurs bien failli l'imiter et voir sa journée se terminer prématurément. Pointant au 25e rang après la portion de cyclisme, elle a rattrapé son retard à la course à pied pour accéder à la deuxième étape, en vertu d’une 18e position.

La course à la rescousse

Ses prouesses à la course lui auront finalement aussi permis de rêver à un top 10. Elle considérait pourtant cette portion du triathlon comme une faiblesse, jusqu’à récemment.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

«Ça démontre vraiment que ma course à pied est rendue assez compétitive, a-t-elle enchaîné. C'est à partir de cette année qu'on a vu que ç'a progressé énormément. Maintenant, c’est ma force, ou c’est au moins égal avec la natation et le vélo.»

La Britannique Georgia Taylor-Brown est montée sur la plus haute marche du podium grâce à un chrono de 24 min 4 s, tandis que sa compatriote Beth Potter a raflé le bronze. La Française Cassandre Beaugrand a pris le deuxième rang.

La deuxième journée de compétition s’est déroulée bien différemment de la première, qui avait été entachée par les caprices de dame Nature. Les athlètes avaient été contraints de participer à un duathlon, vendredi, puisque la portion de natation avait été écartée en raison de fortes averses.

Le soleil était de la partie samedi et les curieux étaient d'ailleurs nombreux à encourager Legault alors qu'elle s'approchait du fil d'arrivée.

«J'ai vraiment entendu et la foule qui criait et je savais que la majorité de ces cris étaient pour moi. Ç'a m'a donné un peu de force», a-t-elle conclu.