Shanghai enregistre zéro nouveau cas de COVID pour la première fois depuis mars

Shanghai n'a annoncé samedi aucun nouveau cas de COVID-19, une première depuis début mars et l'apparition de l'épidémie dans la ville, donnant lieu à plusieurs mois de confinements et de restrictions.

• À lire aussi: Les vaccins contre la COVID ont évité près de 20 millions de morts en 2021

• À lire aussi: La Chine face à une montagne de déchets médicaux

• À lire aussi: La Chine face à une montagne de déchets médicaux

«Il n'y a pas eu de cas confirmé de COVID-19 transmis localement et pas de nouvelle infection asymptomatique locale à Shanghai le 24 juin 2022», a annoncé la ville dans un communiqué.

La Chine est la dernière grande économie à s'en tenir encore à une stratégie de «zéro COVID» visant à éliminer toute propagation par des dépistages massifs, des confinements ciblés et de longues quarantaines.

La capitale économique chinoise a été fermée pendant plusieurs mois, après une recrudescence d'infections alimentée par le variant Omicron, hautement contagieux.

Malgré la levée théorique du confinement début juin, les 25 millions d'habitants de Shanghai ont dû attendre pour un retour à la vie normale à cause de nouvelles restrictions par quartiers à chaque apparition de nouveaux cas.

Des millions d'habitants ont de nouveau été confinés il y a deux semaines après une campagne de dépistage de masse ordonnée par le gouvernement.

À Pékin, les restrictions d'abord imposées en mai ont été assouplies avec la baisse des infections, mais de nouveau renforcées après l'apparition d'un foyer dans un bar.

Après plusieurs journées de tests en masse et de confinements ciblés, la chaîne de contamination «Heaven Supermarket», du nom du bar, a été maîtrisée, ont assuré les autorités pékinoise la semaine dernière.

Le bureau des affaires scolaires de la ville a alors annoncé samedi que les élèves de primaire et de collège pourraient retourner en classe lundi.

Le personnel scolaire, les élèves et leurs parents doivent cependant présenter un test PCR négatif avant de revenir et sont appelés à «limiter les sorties et éviter les rassemblements», a précisé l'administration sur les réseaux sociaux.

Pékin a enregistré deux nouveaux cas locaux samedi.

De son côté, Shenzhen, grand centre industriel du sud, a annoncé samedi la fermeture pour trois jours des marchés de gros, cinémas et salles de sport dans un district central limitrophe de Hong Kong, après la découverte de cas dans cette ville.

La Chine assure que sa politique «zéro COVID» est nécessaire pour éviter une catastrophe sanitaire, les autorités s'inquiétant particulièrement de la répartition inégale des ressources médicales et du faible taux de vaccination parmi la population âgée.

Mais cette stratégie a mis à mal la deuxième économie du monde et l'application stricte de la loi a également déclenché des manifestations, ainsi qu'encouragé les départs d'entreprises étrangères et de familles de classe moyenne.