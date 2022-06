Une femme au Royaume-Uni a été arrêtée jeudi après avoir mangé le hamster de sa fille, selon le Daily Mail.

Les images partagées sur Facebook montrent la dame de 39 ans tuer le rongeur pour ensuite le dévorer.

Capture écran Daily Mail

Et, ce, en échange pour de la cocaïne.

La police de Lincolnshire a confirmé que la mère a été arrêtée dans le cadre d’une enquête menée par la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Toutefois, elle a été libérée. L’enquête est toujours en cours.