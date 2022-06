Aucun traitement pour une fillette atteinte d’anémie de Fanconi

La mère d’une fillette atteinte de l’anémie de Fanconi lance un cri du cœur pour qu’il y ait plus d’investissements dans la recherche concernant cette maladie.

Savannah, âgée de trois ans et demi, a eu un diagnostic de cancer pédiatrique. Elle a eu une chirurgie en mai dernier pour lui retirer le rein gauche.

«On est tout le temps stressé quand on entend le mot cancer, on pense qu’on va perdre nos enfants», avoue la mère de Savannah, Andréa Morissette.

C’est lors des premiers traitements de chimiothérapies, après que la petite ait très mal réagi, qu’on a découvert qu’elle avait l’anémie de Fanconi.

Cette maladie très rare fait en sorte que ses cellules sanguines ne fonctionnent pas bien, et pourrait faire en sorte qu’elle développe des malformations congénitales et d’autres cancers.

«On était face à face à un enfant qui avait non seulement d’autres tumeurs qu’on devait traiter, mais en plus, elle est à risque de développer d’autres tumeurs plus tard dans sa vie», explique la Dre Maria Kondyli, hémato-oncologue au CHU Sainte-Justine.

Ses parents se sont donc fait tester, ils ont tous les deux la mutation génétique de Fanconi. Ils sont donc aussi à risque de développer d’autres cancers. Les frères et sœurs de Savannah devront aussi se faire tester.

La famille de Savannah espère donc que la recherche se penchera sur cette maladie, car pour l’instant, il n’existe aucun traitement pour la fillette.