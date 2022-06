Déménagements : «C’est le chaos cette année»

Les appels de dernière minute pour les déménagements en vue du 1er juillet atteignent des sommets, soutient Pierre-Olivier Cyr, copropriétaire de Déménagement Le Clan Panneton.

«On suggère aux gens de déplacer leur déménagement, que ce soit un peu avant ou après le déménagement pour être en mesure de faire le plus de déménagements possible», explique M. Cyr.

Le copropriétaire explique que son entreprise s’attendait à une année moins occupée, mais c’est tout le contraire qui se passe.

«60 % des appels reçus se sont des gens qui se font expulser de leur appartement. Donc au lieu d’être des propriétaires, ce sont des locataires qu’on déménage. Et c’est la panique parce que plusieurs ne savent pas où ils s’en vont», soutient M. Cyr.

«C’est un peu le chaos cette année», croit-il.

Des prix qui suivent l’inflation

Pierre-Olivier Cyr avoue que les prix ont augmenté au cours des dernières années, mais cette hausse est justifiable, selon lui.

«Cette année on a eu une inflation épouvantable. Si on parle il y a 10 ans, déménager avec trois hommes et un camion c’était 90 $ [de l’heure]. Cette année, on parle de 350 $ [de l’heure]», lance M. Cyr.

Il se défend de s’en «mettre plein les poches», affirmant que la main-d’œuvre, l’essence et les camions coûtent beaucoup plus cher qu’avant.

«Cette année on s’est fait avoir par l’inflation, mais aussi la guerre en Ukraine», souligne-t-il. Le prix des boîtes de carton est aussi en forte explosion.

«On essaie de faire économiser aux gens, mais on n’est pas là pour faire des pertes non plus», estime l’entrepreneur.