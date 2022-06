«Elvis», roi du rock and roll et du box-office

«Elvis», biopic baroque et extravagant consacré au roi du rock and roll, s'est propulsé en tête du box-office nord-américain pour sa sortie, à égalité avec «Top Gun: Maverick», selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

• À lire aussi: La vedette d’Aquaman appelle à l’action pour préserver les océans

• À lire aussi: 1,50$ de plus par billet chez Cineplex, une décision justifiée?

• À lire aussi: Cineplex annonce des frais supplémentaires sur les billets en ligne

Entre vendredi et dimanche, le film réalisé par Baz Luhrmann («Moulin Rouge», «Gatsby le Magnifique») a engrangé 30,5 millions de dollars, soit presque deux fois plus que la moyenne des films biographiques musicaux, selon l'expert David Gross, du centre de recherche Franchise Entertainment Research.

C'était un «pari risqué» de choisir le relativement inconnu Austin Butler pour incarner Elvis Presley, aux côtés de Tom Hanks dans le rôle de son imprésario abusif, le colonel Tom Parker, mais le film fait l'unanimité aussi bien dans le public que parmi les critiques de cinéma, a ajouté l'expert.

«Elvis» s'est retrouvé à égalité avec «Top Gun: Maverick» qui continue d'affoler les compteurs en décrochant lui aussi 30,5 millions de dollars aux guichets pour sa cinquième semaine d'exploitation.

La suite de «Top Gun», trente-six ans après, a été saluée par la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine américaine Pete «Maverick» Mitchell, désormais capitaine, qui doit former des pilotes plus jeunes à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou.

«Top Gun: Maverick» est désormais le plus gros succès commercial de l'année dans le monde, avec des recettes totales dépassant le milliard de dollars: 522 millions sur le marché nord-américain et 484 millions dans le reste du monde.

«Monde jurassique, la domination», le sixième volet de la saga culte de dinosaures, arrive au troisième rang avec 26,4 millions de dollars de recettes.

C'est «Le téléphone noir», un film d'horreur avec Ethan Hawke dans le rôle d'un tueur en série, qui arrive à la quatrième place pour le week-end de sa sortie, avec 23,4 millions de dollars de revenus.

Une semaine après sa sortie, «Lightyear» arrive en cinquième position, avec 17,7 millions de dollars de recette pendant le week-end.

Voici le reste du Top 10:

6 - «Docteur Strange dans le multivers de la folie» (1,7 million de dollars)

7 - «Jugjugg Jeeyo» (604.000 dollars)

8 - «Everything Everywhere All at Once» (533.000 dollars)

9 - «Bob's Burgers: le film» (513.000 dollars)

10 - «Les Bad Guys»(440.000 dollars)