Les propriétaires responsables de la flambée des loyers au Québec

Il n’y a pas seulement les prix des propriétés qui augmentent à une vitesse folle depuis les dernières années, ceux des loyers également.

«En 2020, l’écart moyen de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), c’est-à-dire entre le prix des loyers des locataires qui ne déménagent pas et les loyers disponibles était de 30%. Cette année, l’écart entre les loyers qui sont offerts en location sur Kijiji et les logements occupés par les locataires est de 50%», explique Martin Blanchard du regroupement des comités logement et association de locataires.

À Granby, la hausse est l’une des plus intenses au Québec avec un taux qui frôle les 55%. Le prix moyen des logements est passé de 800$ à 1200$.

À Gatineau, le prix d’un appartement deux chambres est de 2200$ en moyenne.

«Ces régions ne sont pas prêtes à faire face à la crise du logement disponible et celle de l’abordabilité des logements», mentionne le spécialiste.

Selon lui, l’un des facteurs qui aggravent ce problème est le fait que les propriétaires ne respectent pas la loi qui oblige à offrir le loyer aux nouveaux locataires au même prix que ce que les anciens payaient.

«On pourrait avoir un contrôle obligatoire des loyers qui prendraient en considération les frais de construction, l’inflation, le profit du propriétaire», dit-il.

