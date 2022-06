Londres, Washington, Ottawa et Tokyo interdisent les importations d’or russe

Le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le Japon vont interdire les importations d’or russe dans de nouvelles sanctions imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine, a annoncé dimanche Downing Street au premier jour d’un sommet du G7.

« Ces mesures frapperont directement les oligarques russes et s’attaqueront au cœur de la machine de guerre de Poutine », a déclaré le premier ministre britannique Boris Johnson, qui retrouve pour trois jours les dirigeants des grandes puissances industrialisées en Allemagne.

« Poutine dilapide ses ressources en baisse dans cette guerre inutile et barbare. Il nourrit son ego aux dépens des peuples ukrainien et russe », a-t-il ajouté, cité dans un communiqué.

« Nous devons assécher les financements du régime de Poutine. C’est ce que nous faisons avec nos alliés ».

La Russie est un important pays producteur d’or dont les exportations ont représenté près de 15 milliards d’euros en 2021, selon Downing Street.

Bannir l’or sur les marchés londoniens, un important centre financier pour les échanges de matières premières, va donc avoir « un impact énorme sur la capacité de Poutine de lever des fonds », a insisté le gouvernement britannique.

Cela va en particulier frapper les élites russes qui ont pu acheter de l’or « pour tenter de contourner les sanctions occidentales », a-t-il ajouté.

Ces mesures ne concernent cependant que l’or nouvellement extrait en Russie et non celui acquis avant la mise en place de cet embargo.

Le Royaume-Uni a imposé parmi les sanctions les plus dures au sein du camp occidental contre la Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, il y a quatre mois, visant le secteur financier, le pétrole, des dizaines d’oligarques, représentant au total plus de 100 entités et 1 000 personnes.

Les dirigeants du G7 (France, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada et Japon) se retrouvent à partir de dimanche dans le sud de l’Allemagne pour trois jours de sommet, suivis d’une réunion des pays de l’OTAN à Madrid.