Accusée du meurtre de 3 de ses enfants après un incendie

Une femme de l’État de Géorgie a été arrêtée après que trois de ses enfants sont morts dans l’incendie d’une résidence, vendredi soir.

Vers 21h, les autorités ont reçu un appel pour un «conflit conjugal», dans lequel on indiquait qu’une femme tentait de poignarder d’autres personnes présentes dans la maison, pendant qu’un incendie faisait rage.

Lorsque les pompiers du comté de Paulding sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert sept enfants, dont deux qui étaient inconscients et trois qui étaient blessés.

L'adulte qui se trouvait dans la maison au moment de l'incendie a été identifiée comme étant Darlene Brister, 40 ans.

Elle a été arrêtée puis accusée de deux chefs de meurtre par malveillance. Elle risque de faire face à de nouvelles accusations.

«Je ne sais tout simplement pas qui ferait ça à ses enfants», a déclaré un voisin à la chaîne locale WAGA. «Vous ne pensez tout simplement pas que des choses comme ça peuvent arriver», a déclaré un autre.

Les voisins ont ouvert un compte Go Fund Me pour soutenir les frais funéraires de la famille, en plus d'un mémorial près de la maison.

L’accusée devrait être de retour devant un juge lundi matin.