Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

D’abord, à Saint-Fabien dans l’Est-du-Québec, où Meggie Bélanger rapporte que 5 personnes ont perdu la vie sur les routes la fin de semaine dernière, dont un homme âgé de 81 ans qui s’est fait happer mortellement. Puis, à Bécancour où Jonathan Cyrenne explique que plusieurs voix s’élèvent pour réclamer des changements sur l’autoroute 30, où plusieurs accidents sont également enregistrés. À Saguenay, c’est la crise du logement qui préoccupe les citoyens. Jean Houle rapporte que six ménages sont toujours sans bail et qui demeurent toujours à la recherche d’un logement à quelques jours du 1er juillet. Et finalement, c’est le début des camps de jours à Québec. Marie-Pier Roy indique que le recrutement de moniteurs représente un défi de taille. Même si les postes sont comblés à certains endroits, les organisateurs ont dû travailler fort pour trouver des employés.

Pour consulter toutes nos nouvelles à travers le Québec, consultez notre site web.