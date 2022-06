Cybersécurité: Québec accorde 3,5 millions $ à une organisation de Gatineau

Le gouvernement Legault a octroyé une aide financière de plus de 3,5 millions $ à une organisation gatinoise spécialisée dans la cybersécurité pour un projet qui vise entre autres à accroître la protection des renseignements personnels dans les PME québécoises.

Le projet de 6,7 millions $ de l’organisation à but non lucratif In-Sec-M est la première initiative axée principalement sur la cybersécurité et la protection de renseignements personnels à recevoir l’appui du gouvernement dans le cadre de son Offensive de transformation numérique (OTN), lancée en 2021.

«La cybersécurité est un aspect qui fait partie de divers projets sans que ce soit toujours le principal objectif ou la dimension la plus importante. Celui-là est axé entièrement là-dessus», a expliqué Jean-Pierre d’Auteuil, directeur des communications du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Concrètement, l’aide financière de 3 535 750 $ du gouvernement servira à sensibiliser 3500 entreprises à l’importance de la cybersécurité, à travers des formations individuelles ou collectives.

Le projet de l’organisation In-Sec-M prévoit aussi aider 1500 entreprises à implanter de bonnes pratiques en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles, en plus de mettre sur pied une plateforme d’auto-évaluation qui permettra à 25 000 entreprises d’évaluer leur degré de maturité numérique dans ce domaine.

«La sécurité des données et la confidentialité des renseignements personnels font partie des défis de nos entreprises en ce qui a trait à la transformation numérique, a déclaré le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, dans un communiqué de presse. En appuyant ce projet, nous voulons que les PME soient en mesure de faire un pas de plus vers le virage numérique de façon efficace et sécuritaire.»

Le gouvernement Legault a lancé l’OTN en mars 2021, avec une enveloppe initiale de 130 millions $. Dans le cadre du budget 2022-2023, une cagnotte supplémentaire de 60 millions $ s’est ajoutée à ce montant. À ce jour, l’OTN a appuyé 25 projets, selon le site web du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Le projet d’In-Sec-M devient donc la 26e initiative à bénéficier de l’aide financière dans le cadre de ce programme.

Créée en 2017, In-Sec-M se définit comme la «grappe canadienne de l’industrie de la cybersécurité». L’organisation regroupe des entreprises, des établissements de formation et de recherche, ainsi que des acteurs gouvernementaux. Sa mission est «d’augmenter la cohésion et la compétitivité de l’industrie canadienne de la cybersécurité, à l’échelle nationale et internationale», peut-on lire sur le site web de l’organisation.