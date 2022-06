Des bénévoles recherchés pour déménager les femmes violentées

Si des bénévoles ne se manifestent pas rapidement, des femmes pourraient devoir attendre avant de quitter leur conjoint violent, a fait savoir un organisme qui fournit gratuitement des services de déménagement aux femmes et aux enfants fuyant la violence.

À quelques jours de la période de déménagement, Transit Secours, un organisme pancanadien à but non lucratif, manque d’effectif pour déménager des dizaines de femmes et d’enfants.

«Nous travaillons avec un certain nombre d’organismes communautaires qui dépendent de nos services, a indiqué la directrice de la succursale Transit Secours région de Montréal, Renata Fuchs Militzer, dans un communiqué, lundi. Nous risquons de devoir retarder ou d’annuler des déménagements pour des familles en crise, en raison de la faible disponibilité des bénévoles.»

Depuis le début de la pandémie, l’organisme a constaté une forte hausse de la demande. Transit Secours a cité une récente étude de l’Université de Sherbrooke qui conclut que 22,5 % des femmes en couple sont exposées à de la violence conjugale, à Montréal.

«Nous constatons une augmentation du nombre de demandes de déménagement en raison de l’augmentation de la violence basée sur le genre et de la crise actuelle du logement», a dit Renata Fuchs Militzer.

Les gens qui sont intéressés à devenir bénévole sont invités à consulter le www.transitsecours.com.

Transit Secours peut actuellement compter sur plus de 2000 bénévoles au Canada. Depuis sa création en 2016, l’organisme a déjà effectué plus de 4000 déménagements et fournit également des services d’entreposage gratuits aux femmes et aux enfants fuyant la violence.