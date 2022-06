Grabuge à Saint-Jean-Vianney lors de la Saint-Jean-Baptiste

Les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste ont pris des proportions démesurées dans la nuit de samedi à dimanche dans le secteur de Saint-Jean-Vianney, à Saguenay.

Plusieurs débris jonchaient toujours le sol, lundi, en face du parvis de l’ancienne église où la fête a eu lieu.

«Le Service de police demande à la population, s’il y a des gens qui possèdent des images de l’événement, de nous les faire parvenir. On sait qu’il y a certaines images qui ont circulé sur les réseaux sociaux; il faut savoir qu’il y a une enquête qui est ouverte», a demandé Carl Tremblay, responsable des relations médias pour le service de police de Saguenay.

Ce sont des appels de la part de plusieurs citoyens, incommodés par les bruits incessants, qui ont alerté les policiers, tard dans la nuit. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, près de 75 personnes célébraient la fête nationale, fortement intoxiquées. Sur place : plusieurs déchets jonchaient le sol, dont des restants de feux d’artifice et des canettes de bière. Aussi, des retailles de pneus brûlés et des morceaux de broche.

À l’arrivée des policiers, les fêtards étaient loin de collaborer. Certains ont même lancé des pierres aux agents de la paix, en plus de brasser leurs véhicules.

Certaines personnes ont été forcées de quitter les lieux et d’autres ont été repérés par le corps policier. Des arrestations devraient avoir lieu au cours des prochains jours. Des accusations pour voie de fait armée envers un agent de la paix ainsi, que des accusations d’intimidation en vertu du règlement municipal et/ou du Code criminel pourraient aussi être portées contre certains individus.

Les policiers ont d’ailleurs demandé à la Ville de Saguenay de venir ramasser les débris. D’ici là, on demande aux automobilistes qui circulent dans le secteur d’être prudents.

«C’est assuré que nous allons être sur place pour les prochaines semaines. Il faut savoir que ce sera tolérance zéro pour tout comportement délictueux», a mentionné sergent Tremblay.

Le conseiller municipal Claude Bouchard a lui aussi été contacté dans la nuit de samedi à dimanche par des citoyens mécontents du grabuge qu’ils entendaient de leur résidence. Ce dernier a pu constater l’état des lieux lundi après-midi. Il demande lui aussi à ce que les choses cessent, car malheureusement, c’est un problème récurrent dans le secteur, et ce, à presque toutes les fins de semaine d’été.

«On se rassoit justement avec les services policiers cette semaine et on va regarder justement le plan de match pour les prochains week-ends, parce que c’est week-end après week-end, alors il faut absolument trouver un moyen d’arrêter ça», a déploré Claude Bouchard, conseiller municipal du District #2.

Pratiques sexuelles en public

Autre problème récurrent depuis plusieurs années dans le secteur : les ébats sexuels en publics. Encore aujourd’hui, plusieurs personnes s’adonnent à des pratiques sexuelles en pleine nature dans les rues plus isolées. C’est malheureusement une réputation qui perdure. Les policiers et les élus sont nombreux à demander à ce que le problème cesse. Des mesures en ce sens seront d’ailleurs entamées prochainement.

«Nous savons que Saint-Jean-Vianney est réputé pour attirer ce genre de personnes là qui viennent chercher des services sexuels. Les gens peuvent exprimer leur sexualité. Il n’y a aucun problème, mais c’est interdit dans les lieux publics», a expliqué sergent Tremblay.

M. Bouchard aimerait d’ailleurs que cette réputation change. Il entamera d’ailleurs des démarches prochainement.

«On est en train de regarder avec Promotion Saguenay de quelle façon qu’on pourrait arranger le site pour l’encadrer pour qu’on n’ait plus ces problèmes-là. Présentement, nos shows de boucanes et les services sexuels, ce sont deux problèmes majeurs qu’on vit depuis un certain temps sur le territoire de Saint-Jean-Vianney», a-t-il observé.