Ils sauvent leur père d'une noyade

Un père de famille se souviendra longtemps du geste héroïque réalisé par ses deux jeunes garçons pour le sauver d’une mort presque certaine.

La piscine de leur maison située à Birmingham, en Alabama, aurait pu être le théâtre d’une terrible tragédie, mais le père de famille a pu compter sur le sang-froid de ses jeunes enfants lorsqu’il était en difficulté dans l’eau.

Interrogé sur les circonstances de l’évènement, le père, Brad Hassig, demeure sous le choc : «c’était épeurant. Vraiment très épeurant», soutient-il.

CAPTURE D'ÉCRAN | CNN

«J’ai senti ma tête être secouée sur le côté. J’ai commencé à tousser et avoir de la difficulté à respirer. J’avais l’impression de tousser de l’eau et du sang.»

Brad Hassig a toutefois bénéficié de la vigilance de ses deux fils de 10 ans, Bridon et Christian, ainsi que leur ami Sam.

Lorsqu’ils ont vu leur papa en détresse dans la piscine, Bridon et Christian n’ont pas hésité une seule seconde à plonger dans l’eau : «Sam et moi avons sauté dans l’eau et l’avons pris par les épaules. On l’a ensuite amené jusqu’aux marches de la piscine», explique le jeune Bridon.

Les deux fils n’avaient pas complété une formation RCR, mais leurs connaissances acquises en visionnant des films leur ont permis de réaliser certaines actions de secours.

CAPTURE D'ÉCRAN | CNN

«Après la manœuvre de réanimation réalisée, mon père a commencé à vomir de la mousse, du sel et du sang.»

Le père des deux enfants a ensuite été transporté aux soins intensifs d’un centre hospitalier pour traiter un arrêt cardiaque.

Il a obtenu son congé de l’hôpital 24 heures plus tard.

Lorsqu’il est revenu à son domicile, il s’est dit «très fier» et «reconnaissant» des efforts accomplis par ses jeunes enfants.