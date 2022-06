Johnny Depp de retour dans «Pirates des Caraïbes»?

Disney aurait offert la coquette somme de 301 millions $ US à Johnny Depp pour qu’il revêtisse à nouveau le costume de Jack Sparrow dans la franchise de films «Pirates des Caraïbes».

La nouvelle a été rapportée par le site australien Poptopic. En plus d’un autre film, l’offre toucherait à une série sur l’univers de Jack Sparrow.

«L'accord ferait en sorte que Johnny Depp revienne en tant que Jack Sparrow», apprend-on dans un article du «New York Post».

Johnny Depp, 59 ans, a déjà joué dans cinq films de la franchise «Pirates des Caraïbes».

On se rappelle que l’acteur, qui vient de sortir victorieux d’un procès très médiatisé contre son ex Amber Heard, avait été éjecté sans ménagement de la franchise en 2018 par Disney, à l’aube du sixième volet, perdant ainsi son salaire de 22,5 millions $ US. Il était à l’époque visé par des allégations d’abus de la part d’Amber Heard. Cette dernière avait affirmé avoir été victime de violence conjugale de la part de Johnny Depp dans un article d’opinion qu’elle a écrit cette année-là.

Le 1er juin dernier, un juge a condamné Amber Heard à payer 10,35 millions $US à son ancien amoureux dans le cadre d’un procès en diffamation.