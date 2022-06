Le Canada sanctionne des entités pro-russes

Le Canada a de nouveau allongé sa liste de personnes et d’entités sanctionnées en lien avec l’invasion de l’Ukraine, incluant une quinzaine d’Ukrainiens qui ont pris parti pour la Russie.

Le bureau de Justin Trudeau en a fait l’annonce dans un communiqué diffusé lundi, alors que le premier ministre se trouve en Allemagne pour une série de rencontres avec ses homologues de pays alliés.

Cette nouvelle ronde de restrictions est aussi imposée à six individus et 46 entités liés au secteur de la défense russe et à 13 individus et 2 entités provenant du Bélarus.

Ottawa avertit également qu’il mettra bientôt en place des sanctions contre «les

agents et entités de désinformation et de propagande soutenus par l’État et contrôlés par de hauts fonctionnaires du gouvernement russe».

«Le Canada cherche ainsi à contrer la désinformation que propage le Kremlin et qui a servi de prétexte à cette guerre injustifiable et non provoquée en Ukraine.»

Alors que les liens économiques entre le Canada et la Russie touchent déjà à un creux historique, le bureau du premier ministre annonce l’interdiction de l’exportation de technologies de pointe, incluant les ordinateurs quantiques et tout matériel pouvant servir à leur fabrication.

La liste de personnes et d’entités sanctionnées par le Canada et par les pays membres de l’OTAN contient désormais plusieurs milliers d’inscriptions, l’objectif de ces pays étant d’isoler économiquement et militairement la Russie.