Le présumé meurtrier de Meriem Boundaoui arrêté

Le présumé meurtrier de Meriem Boundaoui, cette adolescente de 15 ans assassinée en février 2021 dans le quartier Saint-Léonard, à Montréal, a été arrêté par les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM alors qu’il était déjà en prison pour une autre affaire.

Le suspect de 26 ans devait comparaître au cours de l’après-midi au palais de justice de Montréal pour répondre à une accusation de meurtre.

Le SPVM prévoyait tenir une conférence de presse lundi pour annoncer publiquement l’arrestation, au terme de plus de 16 mois d’enquête.

Meriem Boudaoui avait été tué d’une balle en pleine tête alors qu’elle se trouvait à bord d’un véhicule stationné, dans la soirée du 7 février 2021.

L’enquête a clairement démontré qu’elle n’était pas la personne visée par cette attaque armée. La jeune femme d’origine algérienne aurait eu le malheur de se trouver à la même place, au mauvais moment.

Elle serait morte sur le coup.

L’auteur du meurtre avait pris la fuite après le crime et n’avait jamais été retrouvé. Diverses techniques d’enquête ont finalement permis aux enquêteurs du SPVM de remonter jusqu’au présumé tireur, qui s’est fait finalement fait passer les menottes, près d’un an et demi après le meurtre odieux.

L’individu, dont l’identité n’a pas encore été révélée, se trouvait déjà en prison lorsque les enquêteurs sont allés procéder à son arrestation. On ignore cependant pourquoi il se trouvait déjà derrière les barreaux.