Les urgences pédiatriques, une solution à la surcharge des hôpitaux

Les cliniques pédiatriques pourraient être une solution pour atténuer la saturation des hôpitaux de la province, selon un médecin.

Le Centre d'urgence de Brossard, disponible 12 heures par jour, 365 jours pas années, accueille des patients en quête d'un rendez-vous rapide pour leurs petits. Une trentaine de médecins et 15 infirmières se relaient pour assurer les soins aux patients.

Depuis trois ans et demi, c'est plus de 160,000 visites qui ont été effectuées à la clinique de la Montérégie. Le modèle étant un succès, ses fondateurs ont publié une lettre pour demander au gouvernement d'implanter des cliniques semblables à travers le Québec, en commençant par les Laurentides.

«On est très capable de reproduire ce modèle sur la rive nord d'ici six mois», a dit le Dr Sasha Dubrovsky, cofondateur du Up Centre d'urgences pédiatriques.

Dans leur lettre, les médecins écrivent qu'une telle implantation de cliniques pédiatriques permettrait de désengorger les services d'urgences en milieu hospitalier.

Il y a peu d'attente une fois sur place: au maximum 30 minutes pour passer au triage et une heure avant de voir un médecin. Si on compare cette rapidité à ce qui se passe dans les urgences des hôpitaux, chaque année la clinique UP ferait économiser au total 230,000 heures d'attente aux parents.

Au moment où les équipes sont épuisées dans les hôpitaux et les parents sont à bout de souffle, le Dr Sasha Dubrovsky est convaincu que les cliniques pédiatriques sont devenues essentielles, et feront sauver temps et argent aux contribuables.