Ottawa investit 221 millions $ pour les soins de longue durée au Québec

Ottawa a dévoilé lundi une nouvelle entente avec le gouvernement du Québec pour investir 221 millions $ afin d’améliorer la protection des aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée, en particulier dans les CHSLD.

Cette enveloppe permettra notamment de former plus de 15 000 personnes en prévention et contrôle des infections et près de 10 000 agents qui vont «assurer la mise en œuvre et le maintien de pratiques sanitaires et sécuritaires», a annoncé le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves-Duclos.Une portion de cet investissement ira aussi à la rénovation et l’amélioration des établissements de soins de longue durée.Plus de détails suivront.