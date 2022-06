Six ménages toujours sans logement à Saguenay

Six familles étaient toujours en quête d’un logement où déménager à Saguenay, lundi, à quelques jours de la date fatidique du 1er juillet.

«J'ai cherché, mais c'est vraiment trop cher», s’est découragée Josée Desgagné au micro de TVA Nouvelles.

Elle et sa mère ont appris à la mi-avril dernier qu'elles devaient quitter leur logement. L'édifice appartient désormais à un nouveau propriétaire.

À quelques jours du 1er juillet, elles cherchent encore où habiter. «Je ne sais pas si je vais trouver», a soupiré Mme Desgagné.

Le taux d'inoccupation des logements était de 1,7 % au Saguenay en mai dernier, mais un incendie dans une coop d'habitation, les évacuations massives dans le secteur de La Baie en raison d’un risque d’éboulement, un incendie dans un HLM de Jonquière et de nouvelles évacuations à Chicoutimi il y a trois jours ont provoqué une véritable ruée vers les rares logements disponibles.

«On a calculé 267 ménages évacués, alors qu'il n'y avait que 263 logements disponibles, a dit la coordonnatrice de Logem'entraide, Sonia Côté. Faites le calcul, on va friser un taux d'inoccupation de 0 % !»

Le feu au Pensionnat St-Dominique à Jonquière, en fin de semaine, a jeté 52 personnes à la rue. Ils seront hébergés à l'hôtel au moins jusqu'à mercredi, mais l'Office municipal d'Habitation Saguenay-Le Fjord peine à trouver de nouveaux domiciles.

«On a lancé un appel aux propriétaires privés, a admis Arianne Villeneuve, directrice des services à la clientèle de l'OMH. On va aussi accélérer la préparation de logements dans notre parc avec des sous-traitants, ce qu'on ne ferait pas en temps normal. Mais nous voulons venir en aide au maximum de sinistrés.»

«Je n'ai pas le choix, je vais me chercher un logement!», a quand même réagi Sylvie Simard, qui habitait le HLM depuis 11 ans.

«De ne pas savoir où je vais aller, c'est ça le plus stressant», a ajouté Annie Jauvin, une autre sinistrée.

De façon globale, l'OMH reste confiante à l'approche du 1er juillet.

«Ça va mieux!, a soutenu Arianne Villeneuve. On a réglé une douzaine de dossiers ces derniers jours, et on travaille pour trouver une solution pour les cinq ou six ménages toujours sans logement.»

La ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, n'a pas écarté que des nuits d'hôtel puissent être offertes après le 1er juillet, en désespoir de cause.

«La ville de Saguenay et l'OMH ont le budget pour des chambres d'hôtel, a-t-elle déclaré. C'est important que personne ne se retrouve à la rue le 1er juillet.»