«Un coup de marteau et il est mort», selon un ex-chef de la CIA

Poutine pourrait être assassiné «d’un coup de marteau sur la tête» dans un complot secret issu de son propre cercle intime, a déclaré Daniel Hoffman, ancien officier de la CIA dans une entrevue avec le site américain Daily Beast.

Cet ancien officier supérieur de l’organisation, qui a servi comme chef de la section de Moscou, a déclaré que les proches du dirigeant russe pourraient essayer de l'évincer en raison de l'invasion bâclée en Ukraine.

Un tel complot, s’il devait avoir lieu, serait à haut risque et toute tentative de renverser le pouvoir, potentiellement mortelle pour les «traitres».

«Les gars qui vont le faire vont être très secrets à ce sujet, afin que Poutine ne les trouve pas et ne les tue pas en premier. Ça va arriver tout d'un coup», a expliqué Hoffman en entrevue. «Personne ne va demander, "Hé Vladimir, tu veux partir ?" Non. C'est un put*** de marteau sur la tête et il est mort.»

Hoffman a émis l'hypothèse que les trois personnalités clés qui pourraient être à l'origine d'un complot sont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, le chef du Conseil de sécurité Nikolaï Patrouchev et le directeur du FSB Alexandre Bortnikov.

L’un de ces trois proches serait susceptible d'avoir des ambitions pour le pouvoir après Poutine.

Vladimir Poutine et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. | AFP

La référence du marteau sur la tête rappelle l'assassinat du révolutionnaire soviétique Léon Trotsky, qui a été tué sur ordre de Joseph Staline par un pic à glace sur la tête.

Pendant ce temps, un autre chef d'espionnage a affirmé qu'une tentative d'assassinat n'était peut-être pas nécessaire, car Poutine «n'a pas une longue vie devant lui» en raison de sa mauvaise santé, informations qui n’ont jamais été confirmées.

La santé de Poutine fait l'objet d'intenses spéculations depuis des mois, s'aggravant encore après qu'il ait été photographié en train de saisir une table lors d'une réunion avec le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

Et plus tôt ce mois-ci, lors d’une cérémonie de remise de prix au Kremlin les jambes du président de 69 ans ont semblé faiblir lors d'un discours à Moscou.

La seule et unique fois où le Kremlin a confirmé un problème de santé remonte à l’automne 2012, quand le leader russe a disparu de la scène publique et annulé des réunions. Le Kremlin avait alors évoqué un froissement musculaire et un journal russe avait fait état de problèmes de dos.

Selon le site Proekt, c’est à cette période que des problèmes de santé majeurs sont apparus. La pandémie de la COVID-19 a suscité des comportements étranges chez le président russe, traduisant selon les observateurs sa paranoïa.

La majorité des observateurs pensent que Vladimir Poutine, maître sans successeur évident du Kremlin, se représentera en 2024 après des changements constitutionnels controversés lui permettant de briguer un troisième mandat.

«Le pays n’a pas la moindre parcelle de vérité sur la condition physique et émotionnelle de son président», déplore le rédacteur en chef de Proekt, Roman Badanin.

«La planète entière ne sait pas si une personne pouvant détruire l’humanité en appuyant sur un bouton rouge est en bonne santé».