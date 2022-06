Un sommet sur l’habitation à venir à Laval

Après l’avoir promis lors de leur campagne électorale respective, le maire de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, organiseront conjointement un sommet sur l’habitation le 26 août prochain.

L’événement, qui se déroulera au Centre des congrès de l’Hôtel Sheraton, à Laval, vise à rassembler une variété d’acteurs concernés par l’habitation afin de réfléchir à des solutions face à la crise actuelle qui frappe tant l’immobilier que le logement.

«Considérant l’ampleur et la complexité des défis liés à l’habitation, le constat est clair: aucun acteur ne peut y faire face seul. Nous avons besoin de nous concerter et de sortir des sentiers battus», a déclaré par communiqué Mme Fournier.

Environ 300 personnes sont attendues pour l’événement, qui s’articulera autour de cinq panels de discussion. L’état des lieux, les leviers fonciers, légaux et réglementaires ainsi que les responsabilités du monde municipal seront au nombre des thèmes qui seront abordés. Divers conférenciers invités seront également sur place.

«Les enjeux liés à l’habitation touchent les Québécois de toutes les régions. La flambée des prix des loyers, les taux d’inoccupation très bas, les rénovictions et la surchauffe immobilière sont seulement quelques exemples des défis auxquels nous devons nous attaquer», a pour sa part indiqué M. Boyer.

Les deux élus espèrent que le sommet donnera «l’impulsion nécessaire à un passage à l’action», et que des gestes concrets puissent rapidement être posés au terme de l’événement.

En mars dernier, ils s’étaient rencontrés pour poser les bases de cet événement, expliquant alors, en entrevue avec l’auteur de ces lignes, qu’ils comptaient effectuer des consultations et rencontrer des experts en amont de l’événement pour pouvoir y présenter des solutions concrètes.