Week-end meurtrier sur les routes du Québec

En plus des trois personnes qui ont péri à Sept-Îles, un autre octogénaire a perdu la vie sur les routes du Québec hier, cette fois sur la route 132 à Saint-Fabien dans le Bas-Saint-Laurent.

Un homme de 81 ans était au volant de sa voiture sur le chemin du Cap-à-l’orignal lorsqu’il a voulu s’engager sur la route 132 et c’est à ce moment qu’il a été happé mortellement par un véhicule qui circulait en direction ouest.

Une dame de 80 ans accompagnait la victime. Celle-ci a été transportée à l’hôpital, ayant subi des blessures graves, mais les autorités ne craignaient pas pour sa vie en fin de soirée.

Période meurtrière

Les tragédies survenues lors du long week-end ne sont pas sans rappeler que la période de la fête nationale jusqu’à la fête du Travail est, depuis de nombreuses années, la période la plus meurtrière sur les routes du Québec.

Marco Harrison, expert en sécurité routière et directeur de la Fondation de CAA-Québec, appelle à la prudence.

«En été, il y a beaucoup de types de véhicules [...] Il faut garder une bonne distance, il faut regarder haut et loin, plus vous avez d’informations, meilleure va être votre conduite», prévient-il.

D’ailleurs, les données recueillies par la SAAQ entre le 24 juin et le 7 septembre 2021 sont saisissantes, avec 92 décès.

Prendre des chances

La vitesse et les distractions sont les principales causes. Il y a également les dépassements audacieux, qui selon M. Harrison ne font pas gagner de temps aux automobilistes. Il s’agit d’une fausse croyance.

«Quand on veut effectuer un dépassement, il faut vraiment s’assurer de l’absence de danger», indique-t-il.

De son côté, la SQ renouvelle son appel à la prudence sur les routes de la province, alors que les longs congés des deux fêtes nationales sont historiquement propices aux accidents.

L’an dernier, neuf collisions mortelles ont été déplorées durant cette période. Cette année, le drame de Sept-Îles est la première à être recensée sur le territoire de la SQ, qui intensifie sa présence pour réprimer les comportements à risque.

«La période des vacances amène un achalandage plus élevé sur les routes, on le sait, et de tous les types d’usagers de la route. C’est important d’être vigilant à tout le monde», rappelle le porte-parole Stéphane Tremblay.