Bagages perdus, délais à la frontière et vols retardés: situation chaotique à l’aéroport

Longs délais à la frontière, bagages perdus et vols retardés : les voyageurs qui transitent par l’aéroport Montréal-Trudeau doivent s’armer de patience.

Certaines personnes rencontrées par TVA Nouvelles n’ont pas dormi depuis 35h et se plaignent de l’absence d’information de la part des transporteurs aériens.

«On a manqué notre vol de correspondance et perdu nos valises. Une valise a été envoyée à Rome par erreur. C’est plutôt difficile et il n’y a aucune communication», explique un voyageur en attente de réponses dans une file.

«C’est loin d’être plaisant. On est réveillé depuis 35 heures, mes yeux sont complètement rouges», affirme un autre.

Une autre femme déplore devoir attendre pendant des heures sans avoir d’informations.

«Depuis hier, depuis 10h, on n’a pas mangé, on n’est pas rentré aux toilettes, on n’a rien fait. Il n’y a pas de justice», affirme la mère en colère.

Où sont les bagages?

Plusieurs passagers sont aussi à la recherche de leurs valises égarées.

«Je cherche mes bagages parce que j’ai pris l’avion d’Ottawa à ici pour aller à Casablanca et il y avait un retard, alors j’ai perdu les bagages, je ne sais même pas ils sont où. Il n’y a personne dans le comptoir et personne qui répond à Air Canada», critique un passager devant une pile de bagages empilés à l’aéroport.