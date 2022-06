Des mauvais traitements dans un CHSLD à Granby persistent malgré un rapport accablant

Près de deux mois après la publication d’un rapport accablant sur la gestion du personnel dans les CHSLD du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, des résidents d’un établissement de Granby dénoncent qu’aucune amélioration n’ait encore été remarquée. Ils demandent des changements majeurs et rapides.

Le 6 mai dernier, le Protecteur du citoyen révélait des lacunes importantes dans la qualité et la sécurité des soins et services.

Le manque d’assistance pour l’hydratation et l’alimentation des usagers étaient entre autres cités dans son rapport. Des pratiques s’apparentant à de la maltraitance ont aussi été décelées.

«Rien n’a changé ici, on vit la même chose depuis l’ouverture», a témoigné Réjean Messier, qui habite le CHSLD Leclerc de Granby depuis son inauguration en février 2021. «Je passe souvent une heure ou une heure et demie sur la toilette parce qu’il n’y a pas de monde [pour me remettre sur mon fauteuil roulant]. Il manque de personnel.»

Annie Tétreault a 48 ans et souffre d’obésité pathologique. Résidente de ce même CHSLD, elle ne constate aucune amélioration non plus. «Quand je vois le sort qui est réservé aux personnes âgées qui sont ici, je trouve ça épouvantable. Le personnel est insuffisant pour répondre aux besoins de base. Il y a une dame, ça fait 13 jours qu’elle n’a pas eu de bain», a-t-elle déploré.

Elle blâme les gestionnaires, précisant que le personnel sur le plancher est compétent et dévoué. «J’ai beaucoup d’admiration pour les employés qui sont passés ici, ceux qui y travaillent actuellement et les prochains. Quand c’est rendu que certains membres du personnel me disent de faire une plainte parce que nous sommes abandonnés, on réalise à quel point c’est grave», a expliqué Mme Tétreault.

Richard Dubé s’inquiète pour sa belle-mère âgée de 100 ans. «Ma femme est arrivée hier à 14h30 et sa mère était toujours alitée, pas habillée et personne n’avait eu le temps de la faire manger», a-t-il raconté.

Ce dernier a décidé de s’impliquer dans le comité des résidents avec l’espoir de faire changer les choses. «Moi je conseille à tous les citoyens, surtout ceux de ma génération, de se mobiliser pour améliorer le sort de nos aînés parce que bientôt ce sera nous et je ne veux pas vivre comme ça», a-t-il expliqué.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a réagi par courriel mardi après-midi : «Un plan d’action pour le CHSLD Leclerc est déployé depuis janvier 2022 en réponse aux besoins des résidents, des familles, du personnel clinique et médical pour assurer une qualité des soins et services et une continuité de la communication au sein des équipes. Ce plan d’action a été mis à jour le 31 mai dernier et le Protecteur du citoyen s’est retiré du dossier le 15 juin puisqu’il était satisfait des actions posées par l’établissement. Les recommandations sont suivies avec rigueur par la direction et l'établissement.»

Or, TVA Nouvelles a appris que de nouvelles plaintes ont tout récemment été adressées au Protecteur du citoyen.

Vérificateur externe

Lors du dépôt du rapport au début du mois de mai, le premier ministre François Legault avait qualifié la situation «d’inacceptable» en ajoutant qu’il souhaitait que les dirigeants du CIUSSS soient «imputable». «Comment ça se fait que ça se soit produit ? Et je veux qu’il y ait des conséquences», avait-il dit.

Le gouvernement avait nommé un vérificateur externe pour examiner les pratiques du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. «L’enquêteur externe mandaté par les ministres M. Dubé et Mme Blais a déposé son rapport préliminaire le 16 juin 2022, a précisé par courriel l’attaché de presse de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais. Nous sommes présentement en train de l’étudier et nous attendons le dépôt du rapport final. Nous ne ferons aucun compromis pour assurer la santé et la sécurité des aînés.»