Il a obtenu les passeports de ses enfants quasi-instantanément

Un homme qui s’était rendu au Complexe Guy-Favreau lundi afin d’obtenir les trois passeports de ses enfants, mais sans réussir s’est retroussé les manches afin d’avoir les précieux documents de voyage.

Le voyageur rencontré à l’aéroport Montréal-Trudeau par TVA Nouvelles mardi matin ne pouvait pas se résigner à manquer le voyage, pleurs et cris des enfants à l’appui.

Il a donc pris son véhicule et a fait la route, quelques heures avant son vol, pour se rendre au bureau de passeports de Gatineau.

«Il y avait à peu près 20-25 personnes en attente. Je leur ai expliqué la situation, la personne m’a mis deuxième en ligne d’attente. Elle m’a dit que c’était vraiment un départ imminent, et eux ils ont vraiment respecté les heures de départ», explique le père de famille.

C’est parce qu’il s’était bien informé qu’il a eu l’idée de se rendre à Gatineau.

«J’avais vu dans les nouvelles à LCN que les imprimantes étaient là-bas, les super imprimantes. Je me suis dit pourquoi ne pas se rendre à l’endroit où ils impriment le plus les documents pour se donner une petite chance!»

Le père a donc réussi son pari et pourra prendre son vol avec sa famille.

Il garde toutefois un souvenir très amer de cette expérience pour obtenir son passeport, un droit fondamental au Canada.

«L’expérience était très stressante, désagréable, on est confus, on ne sait pas si on va partir, les enfants pleurent, on a tout cela à gérer», conclut-il.